Şaphane'de Yaz Kur'an Kursları kapanış programı

Kütahya'nın Şaphane İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursları kapanış programı düzenlendi.

Şaphane belediyesi kapalı pazar yerinde düzenlenen programa Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Şaphane AK Parti ilçe Başkanı Murat Çakır, İlçe Müftüsü Metin Çelebi, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şaphane Müftüsü Metin Çelebi, yaptığı açıklamada, ''Yaz Kur'an Kursu Kapanış programımız, belediye kapalı pazar yerinde yapıldı. Programımızda kurs dönemince yapılan turnuvalarda dereceye giren ve beş vakit namaza devam eden öğrencilerimize protokol tarafından tablet, kol saati, kablosuz kulaklık, futbol topu ve forma hediye edildi. Kurs boyunca yapılan çeşitli etkinliklerde bizlerde gururlandıran ve Kur'an öğrenme yolunda büyük ilerleme kaydeden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Temennimiz öğrendiklerini tekrar etmeleri ve devamlı olarak namaz kılmaya gayret etmeleridir'' diye konuştu.

Program sonunda tüm vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.