Şaphane'de yeni girişimciler yetiştiriliyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün yaptığı proje ile ilçede İşkur ve Kosgeb İşbirliğinde uygulamalı girişimcilik kursu açıldı.

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''77 adayın katıldığı mülakat sürecini geçen 25 kursiyerin kayıt hakkı kazandığı kurs 32 saat sürecek. Kurs Eğitmenliğini Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan'ın yaptığı kurs Şaphane Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca Şaphane de ilk kez açılma özelliği taşıyan kurs için desteklerinden dolayı Kaymakamımız Sayın Lütfullah Göktaş'a İşkur Kütahya İl Müdürlüğümüz ve Kosgeb'e şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah eğitimde 2023 vizyonu kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar sonucu, girişimcilik sertifikası alacak genç girisimcilerimizin Ilcemız ekonomisine olumlu katkıları olmasını umut ediyoruz'' diye konuştu.(YD-EFE)