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Şaphane'de YKS hazırlık kursları başladı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Lise mezunu öğrencilere yönelik yoğunlaştırılmış Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurslarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Lise mezunu öğrencilere yönelik yoğunlaştırılmış Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurslarının başladığı bildirildi.


Şaphane'de özel kursların bulunmadığını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, çevre ilçelere öğrencilerin gitmesi velilere ekonomik yük oluşturuyor. Devletimizin imkanları ile 4 ana dersten yoğunlaştırılmış ders yükleri olan 8 er saatlik kurslar açtık. Haftanın 6 günü devam eden Kurslarda tecrübeli öğretmenlerimiz görev yapıyor. 12 Kursiyerin devam ettiği kurslar yıl sonuna kadar sürecek'' ifadelerini kullandı.

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