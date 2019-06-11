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Şaphane'de yörükler şenliği düzenlendi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Kızılkoltuk Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yörük şenliği düzenlendi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Kızılkoltuk Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yörük şenliği düzenlendi.


Düzenlenen yörük şenliğine Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Şaphane İlçe Müftüsü, Şaphane İl Genel Meclis Üyeleri, Merkez ve Köy Muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Programda konuşan Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, programın hazırlanmasında katkısı olan, emeği geçen herkese ve uzaktan yakından katılım gerçekleştiren tüm vatandaşlara teşekkürlerini sundu.


Yarışmalar, çekilişler, halk oyunları gösterisi ve çeşitli eğlencelerin yer aldığı programda, ata sporlarımızdan olan cirit atma oyunu gösterisi, keyifli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

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