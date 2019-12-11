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Şaphaneli öğrenciler güreşte rakip tanımıyor

Kütahya’nın Şaphane Anadolu Lisesi öğrencileri, il merkezinde düzenlenen finallerde kazandığı 3 madalya ile adından söz ettirdi.

Kütahya'nın Şaphane Anadolu Lisesi öğrencileri, il merkezinde düzenlenen finallerde kazandığı 3 madalya ile adından söz ettirdi.


Şaphane Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada, "Kütahya Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Grokomen Gençler ''A'' il finaline 4 öğrenci ile katılan Şaphane Anadolu Lisesi öğrencilerimiz 72 kiloda Mustafa Gürkut Dombay ile bronz madalya, 82 kiloda Ahmet Daşdemir ile gümüş madalya, 67 kiloda Ramazan Cangür ile altın madalya kazanmıştır. Şaphane Anadolu Lisesi olarak ilk kez katıldığımız turnuvada alınan bu başarının 11 Şubat'ta yapılacak Gençler ''B'' finalleriyle de devamının olmasını ve okulumuz ve Şaphane için bir gelenek olmasını temenni ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

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