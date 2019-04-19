Saraçoğlu'ndan Başkan Demirci'ye 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya eski Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 31 Mart seçimlerinde yüzde 73 oyla Belediye Başkanı seçilen Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kütahya Eski Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Kütahya eski Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun ziyareti bizleri son derece memnun etti. Saraçoğlu Başkanımız ile beraber yıllardır birlikte Ak Parti teşkilatının içerisindeyiz. Teşkilatımızın bir çok yerinde görev yaptı.Tecrübelerinden elbette faydalanacağız. Saraçoğlu Başkanıma bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Ziyaretlerden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.