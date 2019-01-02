Sarı ot pazar tezgahında

Kütahya'nın Emet ilçesi Eğrigöz Dağı Sarısu Yaylası'nda yılda sadece bir ay yetişen 'sarı ot' ilçe pazarında da satılıyor.

İlçede bulunan tüm kıraathanelerde sıcak içecek olarak satılan sarı otun faydaları saymakla bitmiyor.

Emet ilçesinde 25 yıldır pazarcılık yaptığını belirten Yakup Dağdelen, ''2 bin metrelik Eğrigöz dağının zirvesinde sadece ağustos ayında yetişen sarı ot bölgemizde özellikle kış aylarında şifa kaynağı olarak içilir. Pazarcı olarak senede bir ay hasadı yapılan bu otu, biz yazdan alır bağcık haline getiririz. Bildiğim kadarıyla ülkemizde sadece Emet ilçesi Eğrigöz Dağı, sarı su yaylasında yetişir bu ot. Kış aylarında ilçe pazarında yaptığımız 50 gramlık bağcıkları 4 TL'den satıyoruz. Kilogram fiyatı 80 TL olan sarı ot ilçemizde kıraathanelerde bir bardağı 1 TL'den satılmakta'' dedi.

Dağdelen, ''Sarı otun şifaları saymakla bitmez. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler, giderir. İdrar yollarında oluşan taşların doğal yolla düşürülmesine yardım eder. Hemoroit tedavisinde yardımcıdır. Pankreas salgısını artırır. Safra salgısını artırıcı özelliktedir. Romatizma, kireçlenme, eklem ve kas ağrılarını hafifletici ve kramp çözücü etkisi vardır. Özellikle stresli olanlar ve panik atak hastası olanlar için şifa kaynağıdır'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)