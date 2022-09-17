Sarıeroğlu: "Kütahya mücadelenin, kuruluşun, kurtuluşun ve zaferin şehri"

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kütahya'nın mücadelenin, kuruluşun, kurtuluş ve zaferin şehri olduğunu belirtti.

Sarıeroğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ile birlikte, Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başol ve yönetim kurulu üyeleri dernek binasında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Sarıeroğlu, "Mücadelenin, kuruluşun, kurtuluş ve zaferin şehri Kütahya'dayız.Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Gaziler gününüzü kutluyorum" dedi.

Sarıeroğlu, Erenler ve Önsay, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Ahmet Asım Okat'ı dernek merkezinden ziyaret ederek, günlerini kutladılar.