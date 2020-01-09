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Sarıkamış ruhunu Dumlupınar'da yaşattılar

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından 105 yıl önce Sarıkamış Harekâtı sırasında, Allahuekber dağlarında vatan uğruna şehit olan askerler için yürüyüş düzüenlendi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından 105 yıl önce Sarıkamış Harekâtı sırasında, Allahuekber dağlarında vatan uğruna şehit olan askerler için yürüyüş düzüenlendi.


Hükümet Konağı önünden başlayan Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşüne kortej Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kurum amirleri, idari personeller, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Dumlupınar Şehitliği'nde son bulan yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dualar edilerek Sarıkamış şehitleri yad edildi.

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