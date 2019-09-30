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Savaşçı dizisi Dumlupınar'da çekiliyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde ekranlarda sevilerek seyredilen Savaşçı dizisinin 4.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ekranlarda sevilerek seyredilen Savaşçı dizisinin 4. sezonunun bazı sahnelerinin çekimine başlandı.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Dumlupınar Şehitliği'ndeki çekimlerine başlanılan Savaşçı dizisi setini ziyaret ederek yapım koordinatörü Bülent Başer'den bilgi aldı.


Bu arada, dizi oyuncuları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Birçok vatandaş fotoğraf çektirirken, 4 sezondur büyük bir ilgi ile izlenen böylesine önemli bir dizinin Dumlupınar ilçesinde çekilmesinin çok sevindirici olduğunu belirttiler.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ''Savaşçı dizisi çekimlerinin bazı bölümleri Dumlupınar Şehitliğinde gerçekleştiriliyor. İlçemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Yönetmeninden yapımcısına bütün set ekibine teşekkür ederim'' diye konuştu.

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