Savcı Hamedi: Futbol hakemlerimiz yapılması zor bir görevi üstleniyor

Kütahya Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi, E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma memuru olarak görev yapan Efraim Yıldırım'ın İl Hakem Kurulu Başkanlığına atanmasından sonra İl Hakem Kurulu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kütahya Şubesini ziyaret etti.

Savcı Semih Hamedi, E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp ve beraberindeki personelle yaptığı ziyarette; Futbol hakemlerinin Türkiye'de gerçekten yapılması zor bir görevi üstlendiklerini söyleyerek,” Binlerce taraftarın önünde yoğun baskı altında bu görevi icra ediyorlar. Hakemlerimizin müsabaka sırasında dinlenme şansları hiç yok ve her pozisyonu dikkatlice takip edip doğru kararı veriyorlar. Bu açıdan Kütahya Ceza İnfaz Kurumumuzda görevli Efraim Yıldırım'ın bu zorlu meslekte İl Hakem Kurulu Başkanlığını üstlenmesi bizleri mutlu etmekte ve gururlandırmaktadır. Kütahya hakemliği için de inşallah hayırlı olur' dedi.

Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Efraim Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken “Bir hakem maçlarda ortalama 11 kilometre koşuyor. Bu mesafeyi takımlarda bir yada iki futbolcu koşuyor. Koşmasının yanı sıra karar mekanizmasını da doğru çalıştırmak zorunda. Kütahya hakemliği olarak kararlı ve doğru şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, klasman hakem sayımızı günden güne arttırıyoruz" diye konuştu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz de “Kulüplerimiz, futbolcularımız ve hakemlerimiz ile Kütahya'mızda çok sayıda karşılaşmaya çıkıyoruz, alnımızın akıyla Kütahya ilimize organizasyonlar getirerek başarıyla sonuçlandırıyoruz. Kütahya Hakemliği ve futbolumuzun güçlenmesi için bütün çalışmaları yapıyoruz' şeklinde konuştu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın da “Bütün hedefimiz süper ligde maç yönetecek çok sayıda Kütahyalı hakemleri çıkarmayı istiyoruz. Bunun için derneğimiz bütün çalışmalarını başarı üzerine kurmuş durumdayız” ifadelerine yer verdi.