Seçim çalışmalarını anne ve babasıyla birlikte yürütüyor

Altınca sıra adayı Ayşe Altay, MHP Kütahya İl Başkan Yardımcısı olan babası İbrahim Altay, MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı üyesi annesi Mukadder Altay ile birlikte, şimdiye kadar merkeze bağlı 30 köye giderek, projelerini anlattı.

Altay, dün ve önceki gün Sabuncupınar, Seydi, Söğüt, Kozluca ve Yumaklı köylerinde vatandaşlarla buluştu.

MHP'li Altay, "Seçim çalışmalarında en büyük desteği anne ve babam veriyor. Ailemle birlikte şimdiye kadar 30 köye gittim. Projelerimi anlattım.Halkımızın göstermiş olduğunu yakın ilgi ve alaka beni ve ailemi sevindiriyor. Anne ve babam ile bize sürekli destek olan Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Yaman'a şükranlarımı sunuyorum. Seçim gününe kadar köy ziyaretlerime devam edeceğim" diye konuştu.