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Şehir magandaları yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladı

Kütahya’da Hıdırellez nedeniyle yakılan ateşin büyümesiyle çıkan yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine bir grup ‘şehir magandası’ taşlarla saldırdı.

Kütahya'da Hıdırellez nedeniyle yakılan ateşin büyümesiyle çıkan yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine bir grup ‘şehir magandası' taşlarla saldırdı.


Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde Hıdırellez dolayısı ile vatandaşlarca yakılan araç lastikleri sonucunda ateşin büyümesi üzerine yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri çağrıldı. Bu sırada itfaiye aracı şehir magandaları tarafından taşlandı. Olayda yaralanan olmazken İtfaiye araçlarında maddi hasar meydana geldi.

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