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Şehit ailesine ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 1994 yılında şehit olan Jandarma Er Halil İbrahim Solmaz’ın Domaniç’e bağlı Çokköy’de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 1994 yılında şehit olan Jandarma Er Halil İbrahim Solmaz'ın Domaniç'e bağlı Çokköy'de yaşayan ailesini ziyaret etti.


Şehit Jandarma Er Halil İbrahim Solmaz'ın eşi Fatma Solmaz, Melek Koyulmuş ile oğlu Nurullah Solmaz ile görüşen Vali Toraman, en yüksek mertebenin şehitlik olduğunu belirterek, devlet ve milletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.


Vali Toraman'a Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ile İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar eşlik etti.

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