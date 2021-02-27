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Şehit ailesine ziyaret

Kütahya’nın Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, beraberinde bazı kurum müdürleri ile birlikte 1994 yılında Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehadet mertebesine erişen Şehit J.

Kütahya'nın Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, beraberinde bazı kurum müdürleri ile birlikte 1994 yılında Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehadet mertebesine erişen Şehit J. Er Mehmet Baş'ın Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.


Şehit Mehmet Baş 'ın ailesiyle bir süre sohbet ederek, ihtiyaç ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Kanyılmaz , gazi ve şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek “Vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

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