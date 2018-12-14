Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şehit Annesi Fadime Yıldırım, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilçeye bağlı Kızılkoltuk köyünde toprağa verildi.

1991 yılında Şırnak ili Uludere İlçesi Gülyazı Köyü yakınlarında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Şehit Jandarma Er Mehmet Yıldırım'ın annesi Fadime Yıldırım'ın, öğle namazına müteakip Şaphane İlçe Müftüsü Metin Çelebi tarafından kıldırılan cenaze namazına, Şaphane Kaymakam Lütfullah Göktaş, Jandarma Komutanı Hasan Aral, Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerimizin geride kalan emanetleri olan ailelerinin bizler için çok değerli ve vazgeçilmez olduklarını belirten Kaymakam Göktaş, "Bugün şehidimizin değerli annesinin aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşıyoruz. Kutsal vatan toprakları için evladını-kardeşini şehit vermiş her aile için ne yaparsak az gelir. Onların başımızın üstünde her zaman yerleri olacak. Bu vesile ile başta merhume annemize Allah'tan rahmet ve mağfiret, kederli ailesine başsağlığı dilerim" dedi. Merhumenin eşi Sabit Yıldırım'a başsağlığı dileklerinde bulunan Kaymakam Göktaş, 1991 yılında şehit olan Şehit Jandarma Er Mehmet Yıldırım'ı bir kez daha rahmet ve minnetle yad etti.(YD-EFE)