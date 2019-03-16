Şehit edilen Müslümanlar için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı

Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit edilen 49 Müslüman için Kütahya'da gıyabi cenazesi namazı kılındı. İslamiyet'e ve Müslümanlara yapılan katliamın kabul edilemeyeceği ifade edilirken terör unsurlarına lanet yağdırıldı.

Kütahya'da Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde ikindi namazı sonrası şehit edilenler için yüzlerce vatandaş Ali Camii'nde saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz sonrası konuşan Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, "Yeni Zelanda'da hunharca katledilen şehadet mertebesine ulaşan kardeşlerimizin cenaze namazını kıldık. Musalla'da yoklardı ama onların acısını kalbimizde hissettik. Şehit olan kardeşlerimize baktığımızda kimi Filistinli, kimi Ürdünlü kimi ise başka bir Müslüman ülkeden oraya hicret etmişler. İslam düşmanlığının, mülteci karşıtlığının yere baktığımızda, öyle bir caniliğe ulaştı ki 70 yaşında, 3 yaşında kadın erkek onlarca Müslüman şehadete yürüdüler." dedi.