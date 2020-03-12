İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Fethi Sekin'in babası Kütahya'da

3 yıl önce İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıya kahramanca karşı koyan ve hayatı pahasına olası faciayı önleyerek çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı ziyaret etti.

3 yıl önce İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıya kahramanca karşı koyan ve hayatı pahasına olası faciayı önleyerek çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Işık, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin daima yanında olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.