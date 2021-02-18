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Şehit Jandarma Komando Er Özbay, kabri başında anıldı

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehit Jandarma Komando Er Hasan Özbay şehadetinin 30’inci yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehit Jandarma Komando Er Hasan Özbay şehadetinin 30'inci yıldönümünde mezarı başında anıldı.


Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Güveçci Mahallesinde mezarı bulunan 1991 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Komando Er Hasan Özbay şehadetinin 30'inci yıldönümünde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mezarı başında ziyaret edilerek dualar okundu.

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