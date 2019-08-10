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Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi yeni hizmet binası

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 6 Ağustos itibarıyla Cedit Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi’ni ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 6 Ağustos itibarıyla Cedit Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ni ziyaret etti.


Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile emniyet personeli tarafından karşılanan Vali Toraman, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu, polislerle sohbet edip kolaylıklar diledi.


Yeni hizmet binası ve faaliyetler hakkında bilgiler veren İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtip, teşekkür etti. (EFE-)

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