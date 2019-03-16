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Şehit mezarları için bayrak direği imal ettiler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, şehit mezarları için bayrak direği imal etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, şehit mezarları için bayrak direği imal etti.


Tavşanlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Tavşanlı Asri Mezarlığı'ndaki her bir şehit kabrine bir bayrak direği yaparak bayrakları yenilediler.


Edinilen bilgilere göre, okul yönetimi Şehitlik ziyaretinde bu konuda bir çalışmayı görev sorumluluğu hissederek başlattı. Tavşanlı Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde metal bölümü atölyesinde öğrenci ve öğretmenler her Şehit mezar için bir bayrak direği ürettiler. Bu bayrak direkleri bayrakları ile şehitlikteki kabir başlarına diktiler. "Biz şehitlerimiz ve Mehmetçiğimiz sayesinde burada rahat ve huzurluyuz, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" açıklamasında bulundular.

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