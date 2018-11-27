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Şehit öğretmen ailelerine anlamlı ziyaret

Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Evlerinde kalan öğrenciler, İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Şehit Öğretmenlerin ailelerine ziyarette bulundular.


Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, “Okul destek projesi” kapsamında, Sevgi Evlerinde kalan öğrencilerle birlikte Tavşanlı ve Domaniç ilçelerinde şehit öğretmenlerin ailelerini ziyaret ederek acılarını paylaştıklarını söyledi.


Turan, “PKK'nın 1988 yılında şehit ettiği ilk öğretmenimiz Mustafa Çağlar'ın eşi Hacer Çağlar'ı Tavşanlı'da, Şehit öğretmen Kadir Köse 'nin babası Ramazan Köse'yi Domaniç ilçesinde ziyaret ederek, şehitlerimize olan şükran duygularımızı dile getirdik. Minnettarlığımızı ifade ederek, kendilerini rahmetle yad ettik” dedi.


Kendilerini ziyaretlerinden dolayı çok duygulandıklarını dile getiren şehit öğretmen aileleri, başta İl Müdürü Ömer Turan olmak üzere, Sosyal Hizmet uzmanları ve öğrencilere teşekkür ettiler.(EFE)

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