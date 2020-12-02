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Şehit Osman Güler son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler, memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.


Tavşanlı Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Ömerbey Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Cenaze, evin önünde helallik alınmasının ardından Beke Camisi'ne getirildi.


Cenaze törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in babası Nazım Güler, annesi Ayşe Güler ile yakınları katıldı.


Cenaze namazının ardından helallik alındı. Güler, daha sonra Ömer Bey Kabristanı'nda toprağa verildi.

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