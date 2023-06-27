İhlas Haber Ajansı

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Şehit polis memuru Rahmi Dana dualarla anıldı

Simavlı Şehit Polis Memuru Rahmi Dana şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, şehidimiz Polis Memuru Rahmi Dana'nın ölüm yıldönümünde kıymetli ailesini ziyaret ettik. Aile ziyaretinden sonra Yeni Mahalle mezarlığında bulunan kabri başında Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla andık. Daha sonra yeni Mahalle Mezarlığı şehitliğinde bulunan şehitlerimiz için de Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

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