Şehit polis Uğur Sarıkaya'nın adı ilkokula verildi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeşilçam köyü nüfusuna kayıtlı şehit polis memuru Uğur Sarıkaya’nın adı, Simav’a bağlı Hisarbey İlkokulu’na verildi.
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşilçam köyü nüfusuna kayıtlı şehit polis memuru Uğur Sarıkaya'nın adı, Simav'a bağlı Hisarbey İlkokulu'na verildi.
Hisarbey İlkokulu'nda düzenlenen törene Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Adil Biçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, şehidin annesi Mukadder Sarıkaya, babası Halil Sarıkaya ve yakınları katıldı.
Hisarbey İlkokulu'ndaki törenin ardından, şehit polis memuru Uğur Sarıkaya'nın Yeşilçam köyündeki kabri başında dua edildi.