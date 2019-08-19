"Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın temeli Atatürk tarafından Zafertepeçalköy'de atılmıştır"

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi ilçenin simgesi olan Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Bu anıtın temeli 30 Ağustos 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Zafertepeçalköy'de atılmış ve 1927 yılında törenle ziyarete açılmıştır. Atatürk; 31 Ağustos 1922 günü muharebe meydanını gezerken, şehitler arasında, düşman topçu mermisinin açmış olduğu çukura düşmüş bir sancaktar görür. Bu aziz şehit, toprağın üstünde katılaşmış kolu ile sancağı dimdik tutmaktadır. Manzaradan etkilenen Başkomutan, savaş sonrasında yapılacak anıt için bunun sembol alınmasını emreder'' dedi.

Başkan Arif Teke, ''Atatürk, 30 Ağustos 1924 günü Cumhurbaşkanı olarak Zafertepeçalköy'e gelerek anıtın temel atma törenine katılır, törende yaptığı konuşmada, bu anıtın taşıdığı anlam ve önemle ilgili olarak; "Hiç şüphe edilmemelidir ki, yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada atıldı, ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetmizin ebedi muhafızları olacaktır. Burada temelini attığımız Şehit Asker Abidesi, işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, fedakar ve Kahraman Türk Milletini temsil edecektir. Bu Abide, Türk Vatanına göz dikenlere, Türk'ün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, cesaretini, kudret ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır. Bu şüheda ve gaza diyarını terk ederken, şehit askerimizi ve gazi arkadaşlarını hürmetle selamlayalım diyerek ayrılırlar'' ifadelerini kullandı.