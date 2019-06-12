Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Üçkan (26), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri uçak ile Kütahya'ya getirilen şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın naaşı, daha sonra Simav ilçesine bağlı Yeniköy'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı köy camisine getirildi. Cenaze töreninde gözyaşı döken şehidin babası Mustafa ve annesi İftadiye Üçkan'ı askeri personel ve yakınları teselli etti.

Şehidin cenaze törenine, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılırken cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Emre Üçkan'ın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.