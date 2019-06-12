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Şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın baba ocağına ateş düştü

Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Emre Üçkan’ın Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy’deki baba ocağına ateş düştü.

Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy'deki baba ocağına ateş düştü.


Alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında dün akşam saatlerinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Emre Üçkan (26), bölgeye sevk edilen helikopterle götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.


Şehit Üçkan'ın Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin babası Mustafa Üçkan, "İki ay önce şehit arkadaşının yatağını paylaştı” dedi.


Şehidin ağabeyi Oğuz Üçkan da bir gün önce kardeşiyle mesajlaştığını ve arazide yemek yediğini söylediğini ifade etti.


Yeniköy Muhtarı Mehmet Ümit, şehidin köy halkı tarafından çok sevilen bir genç olduğunu ifade etti.


Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeniköy'de toprağa verilecek.

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