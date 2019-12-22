?ehit Uzman Onba?? Ahmet Tun? son yolculu?una u?urland?

Hakkari ?ukurca'da PKK'l? ter?ristlerin tuzaklad??? el yap?m? patlay?c?n?n infilak etmesi sonucu ?ehit olan Uzman Onba?? Ahmet Tun?, memleketi K?tahya'n?n Simav il?esine ba?l? G?ney beldesinde g?zya?lar? aras?nda topra?a verildi.

?ehit Uzman Onba?? Ahmet Tun?'un naa??, cenaze arac? ile Simav il?esine ba?l? G?ney beldesindeki babaevine getirilerek helallik al?nd?. Tun?'un naa?? daha sonra cenaze namaz? i?in belde meydan?na getirildi. Burada yak?nlar?, ?ehidin T?rk bayra??na sar?l? tabutuna sar?larak g?zya?? d?kt?. Anne G?lizar Tun?, "Allah iman?n? b?t?n versin. Allah ?efaatinden bizleri mahrum etmesin. ?ehitli?i bize verdi. Nur i?inde yat o?lum" diyerek evlad?n?n foto?raf?n? ?pt?. Anne Tun?, evlad? ile tabutunun ba??nda foto?raf ?ekinerek veda etmek istedi?ini belirtti.

K?tahya ?l M?ft? Yard?mc?s? Mehmet Uzunca taraf?ndan k?ld?r?lan cenaze namaz?n?n ard?ndan Tun?'un tabutu askerler taraf?ndan omuzlara al?narak tekbirler e?li?inde mezarl??a getirildi. ?ehit daha sonra dua ve g?zya?lar? aras?nda topra?a verildi. Cenaze t?renine Ahmet Tun?'un babas? Recep Tun? ve annesi G?lizar Tun?, K?tahya Valisi ?mer Toraman, AK Parti K?tahya Milletvekili ?shak Gazel, MHP K?tahya Milletvekili Ahmet Erba?, Hava Er E?itim Tugay Komutan? Tu?general Necati G?nd?z, K?tahya Belediye Ba?kan? Alim I??k, ?l Emniyet M?d?r? Necmettin Ko?, Jandarma Alay Komutan? Mustafa ?eki?, AK Parti K?tahya ?l Ba?kan? Sebahattin Ceyhun, AK Parti K?tahya Merkez ?l?e Ba?kan? Muhterem K?l??, Simav Kaymakam? T?rker ?a?atay Halim, Simav Belediye Ba?kan? Adil Bi?er, askeri ve m?lki erkan ile ?ok say?da vatanda? kat?ld?.

Hakkari'nin ?ukurca il?esi Spingin Tepesi'nde 19 Aral?k ak?am? yap?lan arama tarama faaliyetleri s?ras?nda PKK'l? ter?ristlerin yer alt?na d??edi?i el yap?m? patlay?c?n?n infilak etmesi sonucu 22 ya??ndaki Uzman Onba?? Ahmet Tun? yaralanm?? ve Ankara'daki G?lhane E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine kald?r?lm??t?. Tun?, burada yap?lan m?dahalelere ra?men kurtar?lamayarak ?ehit olmu?tu.