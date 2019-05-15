Şehit ve Gazi ailelerine iftar yemeği

Kütahya'nın Şaphane Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları, gazi ve aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

Programa Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Aral, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Şehitlerin ruhları için okunan Kur'an tilavetinin ardından dualar edildi. Programda ailelerle bir araya gelen Şaphane Kaymakamı Lutfullah Göktaş, sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Kaymakam Göktaş, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizi biz yapan ve millet olma bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağın en önemli halkalarından birini oluşturmaktadır. Şehit ve gazilerimiz huzur ve barış içerisinde bir hayat sürebilmemiz için canlarını ortaya koymuş, kendilerini bu vatan için siper etmişlerdir. Onların bu kahramanlıkları ve fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan tekrar rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.