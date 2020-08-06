Şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kütahya'da bulunan şehit aileleri, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerini yalnız bırakmadı.

Kütahya Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Neslihan Ege, Denetimli Serbestlik Memuru Salih Cengiz ve Bahattin Yavuz tarafından Kütahya Valiliği adına beş gazi ve şehit ailesi ziyaret eetti. Ziyarette, bayram tebriği gerçekleştirilerek hediyeleri takdim edildi.

Yapılan açıklamada, "Şehit ailelerimize sabırlar dilenerek, gazilerimize de teşekkür ve saygılar sunularak bir istekleri olup olmadığı sorulmuştur. Kendileri de Kütahya Valiliğine her Bayram Günü ve Milli Günlerde hatırlandıkları için teşekkür ederek, tek isteklerinin de yine kendilerinin hatırlanılmaya devam edilmesi olduğu ve kamu kurumlarının ziyaretlerinden çok memnun kaldıklarını belirtmiş ve teşekkürlerini sunmuşlardır" denildi.