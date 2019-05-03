Şehitler anısına fidan

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, 248 şehit için 248 fidan dikildi.

Etkinliğe Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç ,Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Orman İşletme Şefliği personeli,kurum amirleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Abbasoğlu'nun konuşmasını yapmasıyla başladı.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, ''Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, fidanları toprakla buluşturmak üzere etkinlik düzenledik 15 Temmuz'un Ülkemizin geleceği için bir dönüm noktası olduğunu, bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerin ve Başkomutan Meydan Muharebesinde Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesi veren, bu ülke için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin unutulmaması için bu hatıra ormanlığına fidanı diktik. Vatanımızı korumak uğruna canlarını çekinmeden feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum'' dedi.

Etkinlikte ilk fidan dikimini Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Akağaç tarafından gerçekleştirdi. Öğrencilerin ve vatandaşların fidan dikimi yapmasıyla birlikte etkinlik sona erdi.

Daha sonra İlçe merkezinde vatandaşlara 3 bin adet ceviz, 2 bin adet badem ve 2 bin adet mahlep fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.