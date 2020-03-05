Şehitler için ilçe stadı etrafına ağaç dikildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçe stadı çevresine İdlip'deki hain saldırıda şehit olan 36 şehit için 36 adet çam ağacı dikildiği bildirildi.

Aslanapa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turhan Yavuz, yaptığı açıklamada, ''İlçe stadımızın etrafına aziz şehitlerimiz adına fidan dikimi gerçekleştirdik. İnşallah şanlı bayrağımız altında büyüyecekler. Şehitlerimiz bu vesile ile ebediyen unutulmayacak. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim'' dedi.