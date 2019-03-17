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Şehitlerin yazdıkları mektuplar vatandaşları duygulandırdı

Kütahya’da bir grup üniversite öğrencisi, şehitlere ait mektupları 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara dağıttı.

Kütahya'da bir grup üniversite öğrencisi, şehitlere ait mektupları 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlar, okudukları mektuplar karşısında duygulandılar.


Kütahya'da bir grup üniversite öğrencisi, şehitlere ait mektupları vatandaşlara hediye ettiler. 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak isteyen gençlerin bu davranışı vatandaşların büyük taktirini topladı. Dumlupınar Üniversitesi LÖSEV topluluğu gönüllüleri tarafından yapılan etkinlikte şehit Eren Bülbül'den şehit polis memuru Mehmet Güngördü'ye kadar birçok şehidin şehadetlerinden önce yazdıkları mektupları vatandaşlara armağan eden ve okumalarını isteyen gençler, aynı zamanda bir sosyal deney gerçekleştirdiler.


Topluluğun sosyal sorumluluk projeleri koordinatörü Mücahit Buruk, “Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza şehitlerimizin yazmış oldukları mektupları okuttuk. Bunun sonucunda vatandaşların duygu ve düşüncelerini sorduğumuzda ise gayet memnun edici bir tepki ile karşılaştık. Kütahyalılar bu konuda vatansever duygularını belli ediyorlar. Toplamda 20 vatandaşlarımıza mektuplar verdik” dedi.


Öğrencilerden Ümit Dam ve Yusuf Barin, projede yer almaktan mutlu olduklarını ve vatandaşların şehitler hakkındaki düşüncelerini duyduklarında çok gururlandıklarını söylediler.


Okudukları mektup karşısında duygulanan vatandaşlar, üzücü bir durum olmasına karşın kahraman şehitleri unutmayacaklarını ve aldıkları en değerli mektup olduğunu belirterek, "Vatan sağolsun" dediler.

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