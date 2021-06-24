İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehre inen kurt yakalanıp tedavi altına alındı

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yellice tarafından şehre inen ve vatandaşlar tarafından ihbarı yapılan kurt için harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kurdun gerekli bakım ve tedavisini Sokak Hayvanları Bakımevi'nde yaptı.


Yellice Dağı tarafından şehre inen kurt, vatandaşların ihbarı sonrasında Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Söğütlü Çeşme Camii bahçesinden veteriner hekimler tarafından alınarak, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevine götürüldü.


Bakımevinde gerekli tedavi ve bakımı yapılan kurt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma sonucunda yaban hayatına tekrar salınacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.