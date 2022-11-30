Şehrin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanmasına yönelik protokol imzalandı

Bölge Müdür Yardımcısı Oğuzhan Karabulut ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kütahya Belediyesi ve Bölge Müdürlüğü arasında, şehrin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde istişarelerde bulunuldu. İmzalanan protokol sonucunda yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firma yetkililerinin de bulunduğu ziyarette, su ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan projeyle ilgili detaylar görüşüldü.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Kütahya'nın geleceği için çalıştıklarını ifade ederek, yapılacak olan hizmetlerin şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu.