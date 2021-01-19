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Şehrin sembollerinden çinili süs havuzu buz tuttu

Kütahya’da etkili olan soğuk hava sebebiyle şehrin sembollerinden çinili süs havuzu buz tuttu.

Kütahya'da etkili olan soğuk hava sebebiyle şehrin sembollerinden çinili süs havuzu buz tuttu.


Kütahya'da gündüz eksi 4 derece, gece ise eksi 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle şehrin sembollerinden Sevgi Yolu üzerindeki çinili süs havuzu dondu.


Havuzda oluşan buz sarkıntılarını hayranlıkla izleyen vatandaşlar, Kütahya'da gündüz bile havanın çok soğuk olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlar, "Kütahya'da hava çok soğuk. Şehrimiz son yılların en soğuk günlerini yaşıyor. Gördüğünüz gibi süs havuzları buz tuttu" diye konuştular.


Vatandaşlar, buz sarkıntılarının oluştuğu havuzun önünde hatıra fotoğrafı çektirmeye de ihmal etmiyor.


Meteoroloji yetkililerin Kütahya'da soğuk havanın 2 gün daha etkili olacağını bildirdiler.

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