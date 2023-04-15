Şeker ölçüm cihazı, artık bedelsiz olarak verilecek

Kütahya'da, Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklara şeker ölçüm cihazı, artık bedelsiz olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilecek.

Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara verilecek kan şekeri ölçüm cihazı-sensörleri ve akıllı telefonların, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım törenine katıldı.

Çocukların dağıtılan sensörler sayesinde küçücük parmaklarını defalarca kez delerek şeker testi yapmak zorunda kalmayacaklarını belirten Vali Yardımcısı Aydın Börü, “Tip 1 diyabetli çocukların yaşadıkları sıkıntılarını ailelerinin dile getirmeleri üzerine harekete geçen İl Valimiz Sayın Ali Çelik'in 2021 yılında hayırsever iş adamlarına yaptığı çağrı üzerine, bu kampanyaya destek veren Kütahyalı iş insanları 2 yıldır bu cihazları alarak çocuklarımıza hediye ediyordu. Bu vesile ile bugüne kadar bu cihazları alarak destek veren hayırsever iş insanlarına şükranlarımızı bir kez daha iletmek istiyorum. Kütahya'da bu dayanışma ile karşılanan cihazlar bundan böyle tüm Türkiye'de sosyal devlet olmanın gereği olarak Devletimizce karşılanacak. Çocuklarımızın yüzünde bu mutluluğu görüyoruz, bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile il genelinde 3294 sayılı kanun çerçevesinde Tip-1 diyabet tanısı konulmuş 0-22 yaş arasındaki 84 çocuk ve gencimize, akıllı telefonlara yüklenecek uygulama ile şeker değerlerinin anlık takip edileceği kan şeker ölçüm cihazı, sensörü ve akıllı telefon sim kart ile birlikte dağıtımı yapıldı. Ayrıca dağıtılan telefonlarda kullanılacak olan 10 GB internet ve 750 dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca karşılanacak.