İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sel, Altıntaş'ta zarara yol açtı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde dolu ve yağmur yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde dolu ve yağmur yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu.


Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyündeki ekili arazilerde etkili olan dolu ve yağmur yağışından sonra sel oluştu. Taşan dereden dolayı buğday ekili tarım arazileri zarar gördü. Dere üzerinde bulunan köprüde oluşan seli vatandaşlar ilgiyle izledi. Gökçeler köyünde yaşayan çiftçiler, yağış sonrası oluşan zararları konusunda yetkililerden gerekli incelemelerin yapılması ve zararları konusunda gerekli desteğin yapılmasını istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.