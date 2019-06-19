Sel sularının getirdiği çöpler temizlendi

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyünde aşırı yağmurdan dolayı oluşan selin getirdiği çöpleri köylüler hep birlikte temizlediler.

Simav-Gediz karayolunun geçtiği Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyüne yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağış sonrası eline kazma kürek alan köylüler, kadınıyla erkeğiyle hep birlikte tıkanan kanalları açtılar ve köy yollarında biriken çöpleri toplayıp çöp araçlarına attılar. Ayrıca karamanca deresinin taşmasını önlemek için sel sularının getirdiği çöpleri alıp derenin sağlıklı bir şekilde akmasını sağlayıp, olası bir taşkını el birliği ile önlediler.