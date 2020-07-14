Sela okuduğu için saldırıya uğrayan Kütahyalı müezzin gazilik unvanı istiyor

Kütahya'da 15 Temmuz gecesi sela verdiği için bıçaklı saldırıya uğrayan müezzin Hüseyin Aydoğdu, diğer imamlar ve müezzinler gibi kendisine de gazilik unvanı verilmesini istiyor.

Vefa Mahallesi'ndeki Arife Erdem Camii'nde görevli müezzin Aydoğdu, yaşadığı o anları İHA'ya anlattı.

Aydoğdu, "15 Temmuz gecesi müftülükten gelen mesaj camiye gelerek sela vermeye başladım. O sırada tanımadığım bir kişi bağırarak yanıma doğru geldi. Elinde bıçakla 'hocam bu ne selası' dedi. Daha sonra aramızda boğuşma oldu ve elimden bıçakla hafif şekilde yaralandım. Daha sonra şikayetçi oldum. Bana saldıran şahıs, duruşmalarda olay gecesi alkollü olduğu için hiç bir şey hatırlamadığını ve örgüt mensubu olmadığını söyledi. Mahkeme, bu kişiye daha sonra 6 ay hapis cezası verdi. Bu daha sonra 8 bin TL paraya çevrildi" dedi.

Gazilik unvanını hak ettiğini ancak bir türlü sonuca ulaşamadığını dile getiren 56 yaşındaki Hüseyin Aydoğdu, "Bilindiği gibi, Türkiye genelinde 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan 60 din görevlisi var. 60 kişinin içinde de ben de bulunuyorum. Bir çok din görevlisine gazilik unvanı verildi. Bundan ben hala yararlanamadım. Bununla ilgili hukuki süreç tamamlandı ve herhangi bir sonuç elde edemedim. Yazılı olarak müracaatta da bulundum, sonuç bekliyorum" diye konuştu.

6 ay önce emekli olduğunu ifade eden Aydoğdu, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okuduğunu sözlerine ekledi.