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Selden zarar gören köyde çalışmalara başlandı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Hamur köyünde meydana gelen sel felaketi sonrası köyde bulunan derenin ıslah çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Hamur köyünde meydana gelen sel felaketi sonrası köyde bulunan derenin ıslah çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Geçtiğimiz günlerde yağan dolu ve etkili yağmur sonucu, Hamur köyünde oluşan sel nedeniyle, dere yatağından gelen suyun taşmasıyla zarar gören yerlerin tespit edilmesi ve incelenmesine yönelik Hamur Köyüne ziyarette bulunan Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik çalışmaları yerinde inceledi.


Kaymakam Abbasoğlu'nun talimatlarıyla, olası tekrar yaşanabilecek sel durumlarında aynı durumun tekrarlanmaması için gerekli olan yerlerdeki alt yapı yenileme ve oluşan sel nedeniyle hasar tespitinin yapılarak onarım işlemlerine yönelik çalışmaların kısa sürede bitirileceği açıklandı.

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