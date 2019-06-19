Selin getirdi, vatandaş temizledi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası selin getirdiği kumları vatandaş inşaat işlerinde kullanmak için el arabasıyla çiftliğine taşıdı.

İlçe merkezi 82. Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarı kenarında çiftliği bulunan işçi emeklisi Hasan Soyugür, aşırı yağmurlar sonucu oluşan selin yol kenarlarına bıraktığı kumu çiftliğin ufak tefek tamir işlerinde kullanacağını söyledi.

Soyugür,” Çiftlikte bakım onarım işi için gerekli kumu daha önce satın almak zorunda kalıyordum. Yağan yağmur sonrası çiftliğimin yakınına kadar gelen masrafsız, hazır yıkanmış kum benim için bulunmaz bir nimetti. Bunun üzerine yol kenarında biriken temiz kumları el arabasıyla ikamet ettiğim çiftliğe taşıdım. Artık parayla kum almak zorunda kalmayacağım” dedi.