Türk Kızılay Kütahya Kadın ve Kütahya Şubesi iş birliğinde Fatih Ortaokulu'nda kan verme etkinliği düzenlendi. Desteklerinden ötürü Okul Müdürü Serdar Onur ve Fatih Mahallesi Nurcan Duygu'ya teşekkürlerini ileten Türk Kızılay Kütahya Kadın Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın herkesi kan vermeye davet etti.

Fatih Mahallesi sakinleri ve mahallede bulunan Fatih Ortaokulu örnek bir davranışa imza attı. Okulda düzenlenen kampanyayla hem veliler ve mahalleli hem de okul öğretmenleri kan bağışında bulundu. Okul Müdürü Serdar Onur kan bağışı kampanyasını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Kan bağış etkinliğine ilişkin bir açıklama yapan Türk Kızılay Kütahya Kadın Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, “Türk Kızılay Kadın ve Kızılay Şubesinin ortak etikliğinde bugün Fatih Mahallesindeyiz. Kan etkinliğine katkı sağlayan Fatih Mahallesi Muhtarımız Nurcan Duygu ve Fatih Ortaokulu Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. 1 kan, 3 can. Hepinizi kan vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Okulda düzenlenen üçüncü kan bağışı etkinliği olduğunu söyleyen Okul Müdürü Serdar Onur: “Tabi geçtiğimiz bir buçuk yılda pandemi şartlarından dolayı bu etkinliğe ara vermiştik. Bu şartların biraz daha hafiflemesiyle okulumuzda yine farkındalık oluşturmak ve gönüllülerin sayısını artırmak amacıyla yeniden bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Mahalle Muhtarı Nurcan Duygu ise, “Okulumuzun düzenlediği bu güzel etkinliğe bizler de ortak olduk. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Çünkü 1 kan vermek 3 canı kurtarmak demektir. Hiç kimse çekinmeden kan verebilir” şeklinde konuştu.