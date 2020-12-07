İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Semt pazarlarında HES kodu uygulaması

Kütahya’da, zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında HES kodu uygulaması yapıldı.

Kütahya'da, zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında HES kodu uygulaması yapıldı.


Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgede, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması getirilmesi nedeniyle, hafta sonu açılan pazar yerleri Pazartesi gününe alındı.


Pazarcı esnafı, aralarında sosyal mesafe kurallarına göre boşluk bırakarak tezgahlarını açtı. Pazarcı esnafının HES kodunu sorgulayarak tezgahlarını açmalarına izin verildi. Vatandaşlar ise kapalı pazar yeri girişinde HES kodu sorgulaması yaparak içeri alındı. Pazar yeri içerisinde de zaman zaman vatandaşlar maske ve mesafe konusunda görevli ekipler tarafından uyarıldı. Pazartesi pazarı ile başlayan HES kodu uygulaması bundan sonra kurulacak tüm pazar yerlerinde uygulanacak.


Ayrıca Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar kurulmadan öncesinde dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.