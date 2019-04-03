Seracılık kursiyerlerine uygulamalı eğitim

Kütahya'nın Simav ilçesinde,Tarım İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya İş-Kur İl Müdürlüğü işbirliğiyle seracılık kursu gerçekleştiriliyor. 25 kursiyerin katıldığı kursta uygulamalı eğitimlere yer verilerek, Eynal kaplıcaları bölgesindeki seralarda görsel ders işlenişi ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapılıyor.

Simav Tarım İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Simav'ın geleceğinin seracılıkta olduğunun belirtti. Tokdemir, “ Seracılık kursunsa katılan 25 kursiyerimizi yeni yapılan ve üretime devam eden seralarımıza götürdük. 70 dekar yeni yapılan sera alanlarında, sera kurulumu hakkında bilgi sahibi oldular. Üretim yapılan seralar da ise, kursiyerlere ürün yetiştiriciliği, hastalık ve zararlılarla ilgili bilgiler verildi. Uygulamalı eğitimdeki çalışmalarımız doğrultusunda hazırlık ve yönlendirme yapıyoruz” dedi.