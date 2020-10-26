Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı dolu dizgin

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Özel Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı, 2'inci hafta evinde konuk ettiği Kütahya Belediye Spor Ekek Voleybol takımını file önünde durdurarak, rakibine set şansı tanımadı. 3-0‘lık skor ile hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, profesyonel 2.voleybol ligine bu yıl yükselen Özel Şeref Koleji Erkek Voleybol takımının istikrarlı ve kararlı bir performans gösterdiğini ve Simav için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Sapmaz, müsabakaya misafir olarak katılan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ve İl Şube Müdürü Halil Girgin'e teşekkür etti.

Özel Şeref Koleji erkek voleybol takımının antrenörü Çetin Aysu, inanarak başardıklarını belirtti. Antrenör Aysu, “İkinci hafta konuk ettiğimiz Kütahya Belediye Spor Erkek Voleybol takımını 3-0 yenerek, galibiyet serisinde 2'de 2 yaptık. Sporcularımızı tebrik ediyor, desteklerinden dolayı Simav Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu ve sporsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.