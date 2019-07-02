Sergi açılışında gözleme yapıp bütün ilçeye dağıttılar

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan yıl sonu karma sergisinde yaşlı kadınlar gözleme yapıp tüm ilçeye dağıttılar.

Dumlupınar ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından resim, çini, dikiş nakış, titre bebek kurslarında üretilen ürünlerin sergilendiği program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda Kurum bahçesine açılan stantlarda kursiyerlerin ürettiği eserler sergilenirken, ''Öğrenim şenliği'' adı altında yaşlı kadınlar tarafından saç üzerinde gözleme yapıldı ve tüm ilçeye dağıtıldı. Programa Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu,Kurum ve daire amirleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu geleneği olan saç üzerinde gözleme yapıp dağıtmanın birlik ve beraberliği temsil ettiğini belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ''Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan şirin Dumlupınar ilçemizdeki annelerimiz birlik olup Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün etkinliğinde tüm ilçeye saç üzerinde gözleme pişirip dağıtması bizleri duygulandırdı. Dumlupınar her zaman birlik ve beraberliğin sembolü olmuştur. Sergideki eselerden dolayı kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca böylesine güzel bir etkinliği düzenleyen annelerimize şükranlarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.