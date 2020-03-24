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Şerife Münire Burcu: "Resmi açıklamaları dikkate alın"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Korona virüs (Covid-19) açıklamalarının, resmi kurumlar tarafından yapılanların dikkate alınması gerektiğini söyledi.


Burcu, "Dünyanın zor bir dönemle karşı karşıya olduğu bu dönemde siz değerli basın mensuplarının devletimizin resmi kurumlarından yapılan açıklamaları dikkate almanız şeffaflık, farkındalık ve dayanışma açısından hepimizi güçlendirir.Basın böyle zamanlarda önemli bir görev üstlenmektedir. Bu görevi yerine getirdiğinizden kuşkumuz bulunmamaktadır. Fakat bazı sorunların gündeme gelmesi nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği hissetmiş bulunmaktayım. Bu kapsamda gazete, televizyon, radyo, internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarınızdan özellikle atılan manşetlerde halkın paniğe kapılacağı ve tedirgin olacağı haberlerin yapılmaması konusunda siz değerli basın mensuplarına büyük görev düşmektedir. İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un başkanlığımızın hesaplarından ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları dikkatle takip etmeniz önem arz etmektedir. Bu zor süreci başarı ile atlatmamız dileği ile hepinize sağlıkla, huzurla başarılı çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

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