Servis araçları ve işyerleri denetlendi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde servis araçları ve işyerlerine yönelik Korona virüs denetimleri yapıldığı bildirildi.

İlçe genelinde yapılan denetimlerle ilgili bilgiler veren Şaphane Kaymakamlığı, ''Dinamik denetim sürecinde ilçemizde yoğun denetimlerimiz devam ediyor. Jandarma, Emniyet, ilçe tarım, belediyemiz ve birçok kurumdan destek alıyoruz. Bunların yanında yine esnaf odamızın desteği var. Onlarda esnaflarımızı teker teker gezerek uyarılarda bulunuyorlar. Malum bu süreç içerisinde yeme içme yerlerimiz açıldı. Onların yüzde 50 kapasiteyle çalışması konusunda hassasiyetimiz var. (Covid-19) denetimleri kapsamında Sağlık Bakanlığımızın hem İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeler ve işyerleri ile kriterleri teker teker yerinde kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman söylediğimiz gibi maske mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.